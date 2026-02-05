Communiqué de presse : « Reporters Sans Frontières » est attaqué en justice pour diffusion des mensonges

L’ONG « Reporters Sans Frontières » (RSF) est attaqué en justice pour diffusion des mensonges.

Suite à la campagne de diffamation orchestrée par RSF en mai 2025, et portant atteinte à l’honneur de Monsieur Oleg Nesterenko, président du CCIE, des poursuites judiciaires sont engagées à l’encontre de cette association.

Fort de preuves matérielles et vérifiables, réfutant point par point les allégations fallacieuses proférées par Reporters Sans Frontières, une plainte assortie d’une constitution de partie civile a été déposée auprès du juge d’instruction du Tribunal Judiciaire de Paris.