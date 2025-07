Communication gouvernementale : une nouvelle restriction imposée aux ministres et DG

Désormais la communication au niveau des ministères, directions et autres services rattachés ne doit plus être axée sur les patrons de ces entités, mais sur celles-ci. C’est la principale mesure adoptée lors de la réunion du Comité de coordination de la communication de l’exécutif (Comex), organisée à la Primature, vendredi dernier. «Les cellules de communication [sont sommées] d’orienter leurs plans de communication sur l’institution elle-même et non sur la personne qui en assure la direction», annonce le Bureau d’information et de communication (BIC) du gouvernement dans une note reprise par Le Quotidien.

Le journal souligne que cette réunion du Comex était élargie aux communicants des différents ministères. «Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la synergie et de l’harmonisation de la communication institutionnelle afin d’assurer une information plus cohérente, efficace et impactante pour les populations sénégalaises», renseigne le BIC du gouvernement.