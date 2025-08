Commune de Koul : Le mauvais coup de Macky Sall avant de quitter le pays finalement découvertCommune de Koul : Le mauvais coup de Macky Sall avant de quitter le pays finalement découvert

Modou Bousso Diop, président du collectif Samm Sunu Moomeel, qui mène le combat, interpelle le nouveau pouvoir en invoquant le triptyque « Jub, Jubal, Jubanti », cher à Ousmane Sonko. Il demande expressément l’annulation pure et simple de ce permis d’exploitation. Le collectif n’exclut pas de porter l’affaire devant la justice pour faire rétablir la commune dans ses droits.

Pour rappel, Koul est une localité riche d’histoire et de spécificités socio-économiques. C’est pour préserver ce patrimoine que le collectif a été mis en place afin de s’opposer à l’implantation d’un projet minier jugé destructeur. Dans cette dynamique, une marche de protestation a été organisée hier, comme le rapporte L’As, pour dire non à l’installation de cette industrie dans leur terroir.

D’après Modou Bousso Diop, cinq raisons majeures motivent ce refus catégorique. D’abord, le processus réglementaire a été violé, notamment par l’absence de consultation des populations concernées. Ensuite, la proximité du site minier avec les zones d’habitation constitue un danger : la mine projetée se trouverait à seulement quelques mètres des maisons, alors que la réglementation exige une distance minimale de 500 mètres. Il suffit, selon lui, de mesurer les écarts entre les différents villages impactés pour se rendre compte qu’il serait impossible d’y implanter ne serait-ce qu’une petite usine, encore moins une exploitation minière à grande échelle.

Sur le plan environnemental et sanitaire, les risques sont également jugés considérables. L’implantation de cette industrie pourrait provoquer des nuisances et dommages irréversibles aux populations. Toujours selon L’As, Modou Bousso Diop rappelle que la population de la commune de Koul est en majorité composée d’agriculteurs et d’éleveurs. Les revenus issus de l’agriculture ont permis de former plusieurs cadres de la localité : ingénieurs, professeurs, techniciens supérieurs, etc. C’est pourquoi, dans l’esprit des habitants, ce projet est perçu comme une menace directe à leur principale activité économique et à la promotion des ressources humaines locales.

Modou Mountakha Fall, membre de la cellule de communication du collectif, renchérit : tous les 14 villages directement concernés ont exprimé un refus sans équivoque dans le cadre de l’étude d’impact environnemental, pourtant menée par un cabinet spécialisé. Il ajoute qu’au sein même de la zone ciblée pour l’implantation de la société minière, se trouvent plus de dix daara (écoles coraniques) accueillant plus de 500 apprenants. Pour illustrer l’importance de ce patrimoine éducatif, il cite l’exemple d’un élève issu de l’un de ces daara, désigné meilleur candidat du Sénégal au Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) et à l’entrée en 6e avec un score parfait de 300/300 points.

Par ailleurs, le collectif a tenu à rappeler au Président de la République un précédent marquant : lorsque l’industriel Babacar Ngom avait envisagé d’implanter une ferme agricole dans la même commune, ce fut le chef de l’État lui-même qui s’était levé pour dire non, avec des arguments solides. « Nous aussi, nous avons des arguments. Nous demandons simplement qu’on nous laisse nos terres que nous voulons continuer à cultiver. Ousmane Sonko nous a promis un projet fondé sur le Jub, jubal, jubanti, et nous voulons qu’il soit appliqué dans ce cas précis », a martelé Modou Bousso Diop dans des propos rapportés par L’As.

Revenant sur la nature du bénéficiaire du permis, il s’indigne que ce dernier ait été accordé à une société étrangère, y voyant une forme de colonisation minière. « Les populations opposent leur niet catégorique et demandent l’annulation pure et simple du permis d’exploitation, d’autant plus que les procédures légales n’ont pas été respectées », a-t-il insisté.

Selon lui, plutôt que de condamner à petit feu les agriculteurs et éleveurs de la zone, l’État ferait mieux de leur proposer une alternative durable, notamment en leur garantissant l’accès à l’eau pour développer leurs activités agricoles. « Nous sommes des légalistes et nous le resterons. Ce combat n’est dirigé contre personne, ni contre l’État, ni contre la commune. Il s’agit de défendre l’intérêt de tout un terroir », a-t-il souligné.