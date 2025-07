Combat Siteu – Balla Gaye 2 : Al Bourakh Events dément le journal Record via un communiqué

Le journal Record a annoncé ce samedi que le combat tant attendu par les amateurs entre Balla Gaye et Siteu n’aura pas lieu. Le quotidien sportif, qui cite une source proche du dossier, n’a pas donné plus de détails concernant l’annulation de ce grand combat.

La structure Al-Bourakh Events a sorti un communiqué pour démentir cette information du journal Record, précisant que le tribunal arbitral du sport n’a pas encore rendu sa décision pour la tenue de ce combat.

» Nous tenons à clarifier les informations erronées publiées par le journal RECORD concernant le combat tant attendu entre Siteu et Balla Gaye 2. Contrairement à ce qui a été annoncé dans leur édition du samedi 12 juillet 2025, le combat n’a pas été annulé. Le journal RECORD, généralement reconnu pour son sérieux, a malheureusement relayé une information non vérifiée. Une simple démarche auprès des parties concernées aurait suffi à éviter cette confusion. En effet, le Tribunal arbitral sportif, saisi par les avocats de Siteu, n’a pas encore rendu sa décision sur la tenue du combat. Celle-ci est attendue au début de la semaine prochaine, inchAllah. Nous souhaitons rassurer les passionnés de lutte que toutes les mesures nécessaires sont en cours pour garantir que le combat se déroule comme prévu. Nous exhortons RECORD et les autres médias à faire preuve de rigueur dans la vérification de leurs sources afin de protéger les intérêts de tous les acteurs impliqués. »