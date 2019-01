Combat Booba vs Kaaris : Kaaris apprend en direct que Booba a annulé leur combat de boxe

« Il a dit ça ? », s’est exclamé avec surprise Kaaris lorsque celui-ci a appris que son combat de boxe avec Booba venait d’être annulé… par l’organisateur lui-même ! C’est au cours de l’émission C à vous, diffusée en direct lundi 28 janvier sur France 5, que le rappeur a découvert qu’il n’allait finalement pas affronter son grand rival sur le ring. Kaaris n’était pas au courant avant de venir sur le plateau d’Anne-Élisabeth Lemoine. Mais comment cela est-ce possible ? « Je ne regarde pas ce qu’il fait », a-t-il alors expliqué, avant de préciser qu’à l’inverse, Booba épiait ses moindres faits et gestes. Le combat, prévu pour avril prochain ne devrait donc pas avoir lieu.