Coalition Diomaye président: Mimi se prononce pour la première fois et révèle…

Dans une vidéo qui la montre en pleine discussion avec de nouveaux adhérents de «Diomaye Président», Mimi Touré a expliqué un peu, comment le chef de l’Etat lui a confié sa coalition.

«Avant qu’il ne soit président, quand il a mis en place la coalition, il m’a nommée superviseure générale. Quand il a été élu, nous étions dans les activités. À un moment donné, il m’a dit qu’il veut réorganiser sa coalition et l’ouvrir à de nouveaux arrivants pour qu’il soit soutenu davantage dans son travail pour le pays», a expliqué l’ancienne cheffe du gouvernement.

Le Président Diomaye lui a, cependant, donné des consignes claires: «Il m’a dit que tous ceux qui ont les mains propres, qui jouissent de l’estime du peuple, que ce soit un parti politique ou association, ils peuvent adhérer à la coalition pour le soutenir», a-t-elle indiqué dans ladite vidéo.