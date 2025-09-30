Clôture en Fête des Vacances Citoyennes : Plus de 3 500 Enfants Célèbrent l’Esprit “Armée-Nation”

Le Quartier Samba Diery Diallo a été le théâtre d’une cérémonie vibrante ce samedi 27 septembre 2025, marquant la fin des Vacances Citoyennes organisées par le ministère des Forces armées. Près de 3 500 jeunes “colons” ont ainsi refermé trois semaines d’activités intenses et formatrices, qui se sont déroulées du 8 au 27 septembre dans les différentes cités militaires et de gendarmerie du pays.
L’événement s’est tenu en présence de hautes personnalités, notamment le ministre des Forces armées, le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ainsi que le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire. Cette rencontre solennelle et conviviale a permis de dresser le bilan des multiples activités ayant rythmé les camps.
La Jeunesse au Cœur des Valeurs Nationales
L’ambiance était à la fête et à la fierté. Les jeunes participants ont captivé l’assistance par une série de prestations artistiques de haut niveau. Danse, théâtre, slam et déclamation se sont succédé, tous unis par une thématique centrale : les valeurs nationales.
À travers ces performances, les enfants n’ont pas seulement diverti ; ils ont incarné et rappelé l’importance de l’esprit Armée-Nation. Leurs messages étaient clairs : promouvoir la citoyenneté, renforcer la cohésion sociale et célébrer le patriotisme.
Plus qu’une simple période de loisirs, ces Vacances Citoyennes se sont imposées comme un cadre privilégié de transmission de valeurs fondamentales. Elles ont réussi à créer un pont et à renforcer le rapprochement essentiel entre l’institution militaire et la jeunesse sénégalaise, assurant que la relève porte haut l’engagement civique.