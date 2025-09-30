Clôture en Fête des Vacances Citoyennes : Plus de 3 500 Enfants Célèbrent l’Esprit “Armée-Nation”

Le Quartier Samba Diery Diallo a été le théâtre d’une cérémonie vibrante ce samedi 27 septembre 2025, marquant la fin des Vacances Citoyennes organisées par le ministère des Forces armées. Près de 3 500 jeunes “colons” ont ainsi refermé trois semaines d’activités intenses et formatrices, qui se sont déroulées du 8 au 27 septembre dans les différentes cités militaires et de gendarmerie du pays.

​L’événement s’est tenu en présence de hautes personnalités, notamment le ministre des Forces armées, le ministre de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, ainsi que le Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire. Cette rencontre solennelle et conviviale a permis de dresser le bilan des multiples activités ayant rythmé les camps.

​La Jeunesse au Cœur des Valeurs Nationales

​L’ambiance était à la fête et à la fierté. Les jeunes participants ont captivé l’assistance par une série de prestations artistiques de haut niveau. Danse, théâtre, slam et déclamation se sont succédé, tous unis par une thématique centrale : les valeurs nationales.

​À travers ces performances, les enfants n’ont pas seulement diverti ; ils ont incarné et rappelé l’importance de l’esprit Armée-Nation. Leurs messages étaient clairs : promouvoir la citoyenneté, renforcer la cohésion sociale et célébrer le patriotisme.

​Plus qu’une simple période de loisirs, ces Vacances Citoyennes se sont imposées comme un cadre privilégié de transmission de valeurs fondamentales. Elles ont réussi à créer un pont et à renforcer le rapprochement essentiel entre l’institution militaire et la jeunesse sénégalaise, assurant que la relève porte haut l’engagement civique.