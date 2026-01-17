Climat politique: Les mises en garde de Serigne Habib Sy contre Djiby Gueye Ndiaye

Une déclaration de Serigne Habib Sy a mis en lumière une tension inattendue avec Djiby Gueye Ndiaye, figure connue comme proche collaborateur d’Ousmane Sonko.

La nature exacte du différend entre les deux hommes n’a pas été officiellement précisée, mais les propos tenus par Serigne Habib Sy laissent transparaître un désaccord sérieux. S’exprimant publiquement, Serigne Habib Sy a évoqué des échanges privés avec Djiby Gueye Ndiaye, tout en indiquant détenir un enregistrement audio qu’il n’entend pas rendre public pour le moment.

« Ce que j’ai répondu à Djiby Gueye Ndiaye, aussi, je vous l’ai dit. Je lui avais dit que je viendrai au Sénégal. Je garde l’audio qu’il m’avait envoyé, je ne vais pas le divulguer maintenant. Il dit que je l’ai déçu, par rapport à ce que j’ai dit, qu’il parle. Attention, Djiby, je suis au courant d’une chose. Je m’en arrête là », a-t-il déclaré.

Ces propos, interprétés comme une mise en garde, traduisent un climat de tension entre les deux hommes. Aucune précision n’a toutefois été apportée sur l’objet du désaccord ni sur les faits évoqués par Serigne Habib Sy. Connu pour ses prises de position publiques en faveur d’Ousmane Sonko et du régime issu du parti Pastef, Serigne Habib Sy est généralement perçu comme un soutien du camp au pouvoir. Sa sortie intervient donc dans un contexte particulier, où elle semble révéler des frictions internes ou des désaccords jusque-là restés discrets.