Classement des lutteurs VIP: Découvrez la position surprenante de Balla Balla Gaye 2, Eumeu Sène et…

Voici le dernier classement des lutteurs avec frappe, une hiérarchie toujours très attendue par les amateurs de lutte sénégalaise. Sans surprise, Modou Lo conserve sa première place, consolidant encore son statut de Roi des arènes. Vainqueur de combats majeurs ces 06 dernières années, il reste une référence incontestée dans l’arène.

Mais c’est surtout la position de Balla Gaye 2, le Lion de Guédiawaye, qui fait réagir. Ancien rival direct de Modou Lo — qu’il a d’ailleurs battu à deux reprises dans le passé — Balla se retrouve relégué à la 4e place du classement. Une chute qui en a surpris plus d’un, surtout quand on constate que des lutteurs comme Franc et Lac 2 le devancent cette fois-ci.

Cette rétrogradation semble s’expliquer par sa récente défaite face à Siteu, un combat qui a profondément marqué sa carrière. Jadis considéré comme l’un des adversaires les plus redoutables de Modou Lo, Balla Gaye 2 peine à retrouver sa constance et son prestige d’antan.

Ce classement relance le débat sur l’état de forme des ténors de l’arène et la montée en puissance de la nouvelle génération, qui ne cesse de bousculer l’ordre établi. Reste à savoir si le Lion de Guédiawaye saura rebondir et reprendre sa place parmi les trois meilleurs lutteurs du moment.