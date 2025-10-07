Clap de fin pour les deux redoutables agresseurs en série de Pikine

La police de Thiaroye a mis fin aux agissements d’un redoutable gang d’agresseurs en série. Ces derniers opéraient en bande organisée à bord d’une moto et ciblaient des gens au volant de leurs véhicules dans la banlieue dakaroise. Ils sont auteurs de plusieurs cas d’agressions physiques suivies de vols à main armée.

Clap de fin pour les deux redoutables agresseurs en série opérant en bande organisée à bord d’une moto et ciblant les automobilistes dans le département de Pikine. Le démantèlement du gang à moto porte l’empreinte des agents de terrain du commissariat d’arrondissement de Thiaroye.

Ils opèrent en bande organisée et volent de leurs véhicules

Samedi dernier, vers 20h, M. Diallo est au volant de son véhicule à hauteur de la route Tally Boumack lorsque deux individus à bord d’une moto surgissent et percutent avec violence son rétroviseur. Pris de court, Diallo s’arrête net au milieu de la chaussée, descend en catastrophe de sa voiture et interpelle sur un ton ferme le conducteur de moto. S’ensuit une vive engueulade entre les deux conducteurs.

Le gang piège un automobiliste et chipe son téléphone, un des agresseurs tombe

Pendant que les deux hommes se hurlent dessus au milieu de la chaussée, le passager du conducteur de moto profite de la mêlée, glisse sa main à l’intérieur du véhicule du sieur Diallo et chipe en douce son téléphone portable de marque IPhone. Il rejoint son acolyte à bord de l’engin à deux roues et le duo disparaît dans la nature. Les deux camarades de gang récidivent le lendemain par le même procédé contre un autre automobiliste du nom d’A. Seck. Mais, au moment de dérober son téléphone portable dans le véhicule, Seck démasque les deux gangsters et parvient à appréhender l’un d’eux nommé P. S. Ndiaye. Tandis que son acolyte a pris la fuite à bord de la moto.

D’autres victimes détaillent le film de leurs mésaventures

Alertés, des éléments de la brigade de recherches, en patrouille dans les parages, débarquent, exfiltrent le malfaiteur des griffes de la foule en furie et le conduisent au commissariat d’arrondissement de Thiaroye. A l’annonce de l’arrestation de l’agresseur, d’autres victimes du gang, notamment, A. Lakhat Hann et Mb. Hann, arrivent au poste de police et déposent une lettre plainte contre eux. Ils déclarent avoir subi le même modus operandi et détaillent le film de leurs agressions physiques suivies de vols de leurs biens matériels.

Lakhat dépouillé de son sac contenant ses biens, son pistolet Taurus et de l’argent

A. Lakhat Hann indique avoir été la cible du gang à moto alors qu’il était au volant de son véhicule dans la nuit du 25 septembre dernier. «Ils (les malfaiteurs) ont dérobé mon sac contenant un IPhone 16 Pro Max, trois appareils airpod, mon pistolet de maquet Taurus et la somme d’1. 350. 000 F CFA. Les faits ont eu lieu à hauteur de la pédiatrie de Guédiawaye», soutient Lakhat Hann.

Mb attaqué au couteau, puis délesté de plus 21 millions

Quant au nommé Mb. Hann, il indique avoir été pris à partie par la bande, il y a trois semaines de cela, à Tally Boumack, alors qu’il venait de quitter son magasin. Les deux gangsters l’ont attaqué avec un couteau et ont arraché son sac contenant la somme de 150.000 F Cfa, son IPhone 13, la clé de son magasin et ses papiers. «Les malfaiteurs sont venus la même nuit et ont ouvert mon magasin, avant d’emporter la somme de 21 millions de F Cfa ; une somme qui se trouvait dans la caisse», affirme le commerçant.

Le second gangster recherché

Interrogé, P. S. Ndiaye a reconnu les faits incriminés et dégage cependant en touche les accusations portées contre sa personne par les deux nommés Hann. Il a été placé en garde à vue, puis présenté devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine/Guédiawaye. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, flagrant délit de vol en réunion commis avec usage de moyen roulant (moto), vol en réunion commis la nuit avec violences et vol avec effraction. Son acolyte est recherché.