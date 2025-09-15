Cité par la CENTIF: Jahman envoie un message fort à Wally Seck « Tu es…»

L’affaire Wally Seck, citée dans un rapport de la CENTIF aux côtés d’Amadou Sall, continue d’alimenter les débats. Mais dans cette tourmente, le chanteur peut compter sur le soutien de ses pairs.

Lors de son concert du 13 septembre, l’artiste Jahman a publiquement évoqué le cas de Wally Seck, lui adressant un message fort : « On est tous derrière toi. Tu nous as tous fait aimer la musique. Tu es le fils du grand Thione Seck. Rien de grave ne t’arrivera. »

@sisko_fadillou Jahman rend hommage à sont frère Wally seck do ragal🇸🇳✊🏾@Jahman_x_press l’officiel ♬ son original – sisko_fadillou

Un témoignage de solidarité qui a ému le public présent et qui traduit la mobilisation du monde artistique autour du « Faramaréne », confronté à une situation aussi bien judiciaire que médiatique.

Cette prise de parole de Jahman vient rappeler que, malgré la tempête, Wally Seck conserve un soutien indéfectible dans l’univers musical sénégalais.