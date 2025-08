Ciments du Sahel : les élections des délégués du personnel fixées au 23 août 2025

Après plusieurs années de mobilisation syndicale, les travailleurs des Ciments du Sahel obtiennent gain de cause. La direction de l’entreprise a annoncé, ce jeudi 31 juillet, que « les élections des délégués du personnel se tiendront le 23 août 2025. »

La nouvelle a été saluée par Guy Marius Sagna, député et membre du FRAPP (Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine), qui a rappelé l’ampleur de la lutte menée. « J’avais dit lundi 28 juillet que les élections seraient organisées avant 2026. La mobilisation et la détermination ont accéléré les choses », a-t-il déclaré. En effet, l’annonce intervient quelques jours après une conférence tenue par le FRAPP avec des travailleurs licenciés et retraités des Ciments du Sahel. Ces derniers dénonçaient un « blocage de l’organisation des élections syndicales, ayant conduit à des licenciements jugés abusifs. »

Le Secrétariat exécutif national du FRAPP s’est félicité de cette avancée, la qualifiant de « victoire significative pour les travailleurs ». « Seule la lutte libère : cette avancée prouve une fois de plus que la résistance et l’unité finissent par triompher face à l’injustice », a martelé le mouvement.

Le FRAPP appelle également « à poursuivre la mobilisation pour obtenir la réintégration des travailleurs licenciés et garantir le respect de la liberté syndicale au sein de toutes les entreprises. »

Avec pressafrik