Chute du 3e étage: Pakola raconte la mésaventure devant les enquêteurs

Lundi, à la Cité Mixta, le lutteur Pokola, sociétaire de l’écurie Falaye Baldé, a fait une chute du troisième étage d’un immeuble. Conscient mais grièvement blessé, Pape Mbaye, son vrai nom, a été transporté à l’Hôpital général Idrissa Pouye pour recevoir des soins intensifs.

Selon l’Obs, le lutteur a été brièvement interrogé par les limiers des Parcelles Assainies. Devant eux, Pakala a expliqué avoir ressenti de simples vertiges avant de perdre l’équilibre. Il a refusé de fournir davantage de détails, se murant dans le silence dès qu’il a compris qu’il avait affaire aux enquêteurs.

Une perquisition dans sa chambre a été menée par les policiers. Aucun signe de lutte n’a été trouvé, hormis quelques mégots de cigarette, ce qui semble confirmer les propos du lutteur.

Pour les enquêteurs, il reste cependant crucial de vérifier si Pokola se trouvait seul au moment de l’incident ou si d’autres circonstances ont pu contribuer à sa chute. L’hypothèse d’un malaise ou d’une consommation de substances n’est pas totalement exclue.

Pour l’heure, le mystère demeure, et les propos du lutteur continuent de concentrer l’attention des autorités et du public.