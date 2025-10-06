Chute de l’Euro : La Démission de Sébastien Lecornu Aggrave la Crise Politique en France

Nommé il y a seulement 27 jours, Sébastien Lecornu a présenté sa démission ce lundi matin, marquant ainsi le mandat le plus court pour un Premier ministre sous la Ve République. Cette décision fait suite à une levée de bouclier contre la composition de son gouvernement, annoncée la veille. Des figures clés comme Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, ont exprimé un “manque de confiance” et une “rupture”, regrettant notamment la nomination surprise de Bruno Le Maire à un poste important.

Lecornu a déclaré : “Les conditions n’étaient plus remplies pour que je puisse exercer ces fonctions de Premier ministre, et permettre au gouvernement d’aller devant l’Assemblée nationale demain.” Cette crise s’inscrit dans un contexte plus large d’instabilité politique, avec des appels à la dissolution de l’Assemblée nationale ou même au départ d’Emmanuel Macron.

La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. L’euro, déjà sous pression en raison de facteurs économiques globaux, a accentué sa baisse face au dollar américain. Selon les analyses, cette chute est directement liée à l’aggravation de la crise politique française, qui alimente les craintes d’une instabilité prolongée au sein de la deuxième plus grande économie de la zone euro.

Les investisseurs s’inquiètent particulièrement d’une possible dégradation de la note de crédit de la France par les agences de notation, ce qui pourrait augmenter les coûts d’emprunt sur le marché obligataire. Des sources indiquent que les rendements des obligations françaises à 10 ans ont légèrement augmenté ce matin, reflétant une prime de risque accrue.

Cette démission ouvre une période d’incertitude pour Emmanuel Macron, qui doit maintenant nommer un nouveau Premier ministre. Parmi les options envisagées : une dissolution de l’Assemblée ou un remaniement profond pour restaurer la stabilité. Des réactions sur les réseaux sociaux soulignent l’ampleur de la crise, avec des commentaires qualifiant cela d'”énième crise” pour le président.

ca Sur le plan économique, les analystes prévoient que l’euro pourrait tester des niveaux inférieurs si la crise persiste, potentiellement vers 1,1650 dollar. Cependant, des facteurs externes comme les données économiques américaines pourraient atténuer ou amplifier cette tendance.

Cette situation met en lumière les fragilités de la zone euro face aux chocs politiques nationaux, rappelant l’importance d’une gouvernance stable pour la monnaie unique.