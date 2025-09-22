Chronique : Les ombres du silence Fémicides au Sénégal, l’urgence d’une prise de conscience collective

Le Sénégal, terre de Teranga et de résilience, est une nouvelle fois endeuillé par un crime d’une violence inouïe. À Ngaparou, sur la Petite-Côte, le corps sans vie d’Adja Marème Ba, une couturière de 43 ans, a été retrouvé jeudi soir, lacéré de coups de couteau, le cœur transpercé, les bras fracturés, et jeté du balcon comme un vulgaire déchet. Cette mère de famille, domiciliée avec les siens dans cette paisible commune, n’est pas une victime isolée. Son meurtre, survenu il y a à peine quelques jours, s’inscrit dans une série alarmante de fémicides qui gangrènent le pays depuis le début de l’année 2025. Comment en sommes-nous arrivés là ? Et surtout, combien de temps encore avant que la société sénégalaise ne brise ce cycle mortel ?

Les faits sont accablants. Depuis janvier 2025, les cas se multiplient avec une régularité terrifiante. Prenons quelques exemples récents : le 5 janvier, une femme d’une trentaine d’années poignardée à mort par son beau-frère ; le 15 janvier, Souadou Sow, âgée de 12 ans, tuée par le père de son amie ; le 2 janvier, un berger découpant sa femme à Amaly ; ou encore, en avril, un étudiant tuant sa propre mère à Pikine. En mai, plusieurs drames : un maçon étranglant sa femme et dormant à ses côtés, un ancien militaire abattant son épouse avant d’être lynché, et une série d’autres cas comme ceux de Diary Sow (12 ans, assassinée par un voisin), Yamou Ndiaye (tuée par son beau-frère à Touba), ou Kindy Bah (abattue par son mari à Keur Ndiaye Lo). Au mois d’août, à Sinthiou Boye, une femme est tuée par son mari pour un motif aussi banal que le dîner non servi. Ces noms ne sont pas des statistiques anonymes ; ce sont des vies brisées, des familles détruites, souvent dans le cadre domestique où l’amour devrait primer sur la violence.

Les chiffres globaux confirment cette tendance alarmante. En Afrique, les violences homicidaires contre les femmes, particulièrement les fémicides, représentent un problème de santé publique majeur, avec des taux parmi les plus élevés au monde. Au Sénégal, les organisations de la société civile alertent depuis des mois sur l’augmentation des cas, appelant à une action urgente du gouvernement. Selon des données internationales, près d’une femme sur trois dans le monde a subi des violences physiques ou sexuelles au moins une fois dans sa vie, souvent de la part d’un partenaire intime. En Afrique de l’Ouest, y compris au Sénégal, ces violences sont exacerbées par des facteurs socio-culturels : patriarcat persistant, inégalités économiques, et un système judiciaire parfois lent à réagir. Des études soulignent que de nombreux fémicides découlent de violences conjugales non signalées, où les tâches domestiques comme la cuisine deviennent des prétextes mortels, comme l’illustre un soulèvement historique féminin au Sénégal suite à un meurtre similaire.

Mais au-delà des causes, c’est le silence qui tue. Trop souvent, ces drames sont relégués au rang de “faits divers”, comme si la mort d’une femme était une fatalité acceptable. À Ngaparou, l’enquête avance : une blessure au front a été découverte sur la victime, et son téléphone a disparu, suggérant un mobile plus complexe. Pourtant, ce n’est pas un cas isolé ; c’est le symptôme d’une épidémie. Des pays voisins comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger font face à des défis similaires en matière de violences basées sur le genre. Et ailleurs en Afrique, comme en Côte d’Ivoire ou au Kenya, les chiffres sont tout aussi glaçants : 20 000 femmes tuées par leur partenaire en Afrique en une année récente, avec des pics de plus d’une victime par jour dans certaines régions.

Il est temps de passer des constats à l’action. Les autorités sénégalaises doivent renforcer les lois sur les violences domestiques, former les forces de l’ordre à une meilleure prise en charge des plaintes, et investir dans des campagnes de sensibilisation. La société civile, déjà mobilisée, appelle à des mesures concrètes : refuges pour victimes, éducation dès l’école sur l’égalité des genres, et une justice plus rapide. Car chaque fémicide n’est pas seulement un meurtre ; c’est un échec collectif.

Adja Marème Ba n’était pas qu’une couturière ; elle était une femme, une mère, une sœur. Son nom s’ajoute à une liste trop longue. Demain, ce pourrait être n’importe qui. Brisons le silence avant qu’il n’engloutisse d’autres vies. Le Sénégal mérite mieux que ces ombres persistantes.

Ramatoulaye Sow