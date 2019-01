Chris Brown accusé de viol à Paris : la jeune femme réclame une confrontation

‘affaire se poursuit. Accusé de viol à Paris le 21 janvier, Chris Brown avait été placé en garde à vue puis relâché au bout de quelques heures sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Mais la victime présumée du chanteur, contre qui ce dernier a porté plainte pour dénonciation calomnieuse, maintient sa version des faits et a réclamé une confrontation avec la star, rapporte Le Parisien . Une enquête a également été ouverte par le parquet de Paris après que la jeune femme a porté plainte pour « diffusion d’images » , rapportait BFMTV lundi 28 janvier.

En effet, elle affirme que la photo d’elle prise par les policiers lors de son dépôt de plainte et qui devait être présentée aux personnes placées en garde à vue ou entendues en tant que témoin, a fuité sur internet. « Nous avons des raisons de penser que quelqu’un a pris en photo la photo de ma cliente au cours d’une garde à vue ou d’une audition et elle circule sur les réseaux sociaux », a dénoncé Me Descoubes, l’avocat de la jeune femme auprès de BFMTV.