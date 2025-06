Cheikh Diba : « La dette du Sénégal est gérée de manière responsable et conforme à nos engagements »

En marge de l’inauguration du nouveau service de Contrôle Régional des Finances (CRF) de Ziguinchor, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, s’est exprimé ce jeudi sur des questions cruciales touchant la dette publique, les relations avec le Fonds monétaire international (FMI) et la préparation de la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2025.

Le ministre a tenu à corriger « des chiffres et interprétations erronés » récemment diffusés, notamment sur une supposée dette cumulée sur 2024-2025 ou une prétendue mauvaise utilisation des ressources de l’État. « Le gouvernement conduit une politique d’endettement responsable, cohérente et conforme à nos engagements internationaux », a-t-il affirmé. Il a précisé que les ressources empruntées sont affectées en priorité à l’investissement productif, au développement des infrastructures et à la transformation de l’économie nationale.

Cheikh Diba a insisté sur la transparence et la rigueur du gouvernement dans la gestion des finances publiques. « En toutes circonstances, le Gouvernement agit avec responsabilité et transparence, pour préserver la soutenabilité de la dette et la confiance de nos partenaires », a-t-il déclaré.

Abordant la suspension temporaire des décaissements dans le cadre de l’accord signé en juin 2023, le ministre a expliqué que cette décision a été prise « d’un commun accord » entre le FMI et le gouvernement sénégalais, après la mise en évidence d’écarts significatifs entre les données officielles (2019-2024) et les conclusions de l’audit de la Cour des comptes.

« Cette suspension vise à permettre une évaluation approfondie des causes et de la portée de la communication d’informations budgétaires et comptables inexactes », a-t-il précisé, ajoutant que des négociations sont en cours pour bâtir un nouveau programme économique et financier, basé sur la vision Sénégal 2050 et les priorités nationales.

Ce programme aura pour objectifs de corriger les failles identifiées dans la gestion antérieure et de redéfinir une trajectoire soutenable pour les finances publiques, en tenant compte du niveau d’endettement.

Le ministre a également salué l’appui technique continu du FMI, notamment dans les domaines de la mobilisation des recettes, la gestion des investissements publics et la réforme du secteur de l’énergie.

Depuis Ziguinchor, Cheikh Diba a informé que la préparation de la Loi de Finances Rectificative 2025 se poursuit « dans le respect des procédures et exigences de sincérité budgétaire ». Il a annoncé que le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP 2026-2028) a été adopté en Conseil des ministres le 18 juin 2025.

Ce document sera bientôt transmis à l’Assemblée nationale pour permettre l’organisation des Débats d’Orientation Budgétaire (DOB) dans les délais légaux.

Enfin, le ministre a souligné le caractère inclusif du processus budgétaire, marqué par « l’implication de la société civile à toutes les étapes », soulignant que cette démarche vise à consolider la transparence, la redevabilité et la participation citoyenne dans la gouvernance économique.