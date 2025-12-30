Cheikh Diba : « Nous allons bientôt finaliser un programme avec le FMI »

Intervenant à l’Assemblée nationale lors de l’examen de la deuxième loi de finances rectificative (LFR2), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a tenu à rassurer l’opinion publique sur l’état des relations entre le Sénégal et le Fonds monétaire international (FMI).

« Nous allons bientôt finaliser un programme avec le FMI », a déclaré Cheikh Diba. Il a, par ailleurs, souligné que l’absence actuelle de programme ne reflète aucun conflit avec l’institution financière. Selon lui, des corrections méthodologiques et la consolidation des données financières étaient nécessaires pour garantir la transparence et la crédibilité du pays.

Le ministre a également indiqué qu’un nouveau chef de mission du FMI rejoindra Dakar en janvier 2026 pour assurer la continuité du travail engagé et finaliser rapidement un nouveau cadre de coopération. Il a rappelé que cette collaboration reste essentielle pour le Sénégal, notamment pour la surveillance multilatérale et l’accès aux financements extérieurs, tout en s’inscrivant dans une stratégie budgétaire transparente et crédible.

Enfin, Cheikh Diba a précisé que les dons en capital attendus connaîtront un léger décalage temporel lié aux procédures de financement et de marché. Il a toutefois réaffirmé que le maintien de ce partenariat avec le FMI est un gage de stabilité économique et un pilier de la stratégie financière nationale.