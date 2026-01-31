Cheikh Bara Ndiaye tacle Madiambal : « Falsifier la signature de son fils est un acte immoral »

Dans le dossier explosif Ellipse Projects, Mouhamed Diagne se dresse désormais frontalement contre son père, Madiambal Diagne, et sa tante, Mabintou Diaby. Assigné à résidence, Mouhamed Diagne affirme ne plus vouloir rester prisonnier d’un rôle qu’il conteste catégoriquement. Il exige aujourd’hui un blanchiment total, estimant que les fonctions et actes qui lui sont attribués au sein de la SGI Pharaon, au cœur des soupçons de la justice, relèvent d’une construction artificielle. Une mise en scène qu’il affirme avoir été orchestrée par son propre père, Madiambal Diagne, avec la complicité de l’épouse de ce dernier.

Un fait rarissime et lourd de symboles, qui n’a pas manqué de faire réagir le député de Pastef, Serigne Bara Ndiaye. « D’habitude, ce sont les enfants qui imitent les signatures de leurs pères pour se justifier à l’école. Mais lorsqu’un père de famille va jusqu’à imiter la signature de son fils, c’est immoral », se désole le marabout et analyste politique.

Malgré tout, Serigne Bara Ndiaye dit se déclarer surpris par un tel acte de la part de Madiambal Diagne, qu’il affirme avoir toujours combattu dans ses pratiques et ses méthodes. « Je sais qu’il est capable de beaucoup de choses, mais je n’aurais jamais pensé qu’il en viendrait un jour à utiliser son propre fils de manière négative pour son propre bonheur. Je suis vraiment dépassé par cette tournure des choses », confie-t-il.

De son côté, le fils de Madiambal Diagne poursuit désormais son père et sa tante pour une longue liste de chefs d’accusation, parmi lesquels faux et usage de faux, usurpation d’identité, escroquerie, abus de confiance, détournement de fonds sociaux, blanchiment de capitaux, recel, abus de pouvoirs du gérant, gestion de fait et complicité.