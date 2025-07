Chantage sexuel aux Parcelles Assainies : trois individus interpellés pour diffusion d’images obscènes

La police du commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies dans la banlieue de Dakar a procédé mardi 15 juillet à l’arrestation de trois individus, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de chantage sexuel, de collecte et de diffusion illicites d’images à caractère obscène.

D’après la police, Les faits remontent au 6 juillet dernier, lorsque la victime a été contactée via le téléphone de sa mère par un inconnu, qui lui a réclamé une vidéo sexuelle sous la menace de divulguer un contenu compromettant la concernant.

L’individu est allé jusqu’à envoyer la sextape au mari de la plaignante, entraînant aussitôt sa « répudiation ».

Face à ces pressions et tentatives de chantage, la victime a porté plainte, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste des auteurs grâce à l’exploitation de données téléphoniques.

L’un des présumés maîtres-chanteurs a reconnu avoir envoyé les messages de menace et impliqué deux autres complices, qui ont eux aussi été arrêtés.

Les mis en cause sont actuellement en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices ou commanditaires.

Cette affaire met en lumière les dérives liées à la diffusion non consentie d’images intimes et rappelle l’importance de la vigilance et de la dénonciation de ce type de cybercriminalité.