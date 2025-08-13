CHAN 2024 : Découvrez ces nations sévèrement sanctionnées par la CAF

Le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) a rendu publiques, ce mercredi 13 août 2025, plusieurs décisions à l’encontre de trois fédérations nationales, dans le cadre du Championnat d’Afrique des Nations TotalEnergies (“CHAN”) PAMOJA 2024.

La Zambie sanctionnée pour manquement médiatique

La Fédération zambienne de football (FAZ) a écopé d’une amende de 5 000 USD pour avoir enfreint le Règlement Média de la CAF. Avant son match face à la République Démocratique du Congo, la Zambie n’avait pas présenté son entraîneur principal à la conférence de presse obligatoire de la première journée, renseigne le communiqué de l’instance.

Le Kenya lourdement condamné pour manquements sécuritaires

La Fédération kenyane de football (FKF) a été reconnue coupable de plusieurs violations des règles de sécurité lors de la rencontre face au Maroc au Moi International Sports Centre de Kasarani. Elle devra s’acquitter d’une amende de 50 000 USD et a été avertie qu’en cas de récidive, les matchs de l’équipe nationale pourraient être délocalisés vers un autre stade. La CAF a également exigé un renforcement du dispositif sécuritaire, avec un personnel suffisant et le respect strict des fermetures de routes les jours de match.

Le Maroc épinglé pour comportement inapproprié

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a été sanctionnée pour le comportement jugé inapproprié de ses joueurs face au Kenya. Elle devra payer 5 000 USD, dont 2 500 USD avec sursis, à condition de ne pas commettre d’infraction similaire d’ici la fin du CHAN 2024.

Les fédérations concernées disposent d’un délai de 60 jours pour s’acquitter des amendes imposées. Ces décisions rappellent l’exigence de la CAF en matière de respect des règlements, qu’il s’agisse de communication, de sécurité ou de discipline sur le terrain.