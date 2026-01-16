Chambre d’accusation: La très bonne nouvelle confirmée pour Soya Diagne

La Chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant accordé la liberté provisoire à Soya Diagne.

Le patron du site Le Dakarois 221 pourrait ainsi recouvrer la liberté dans les prochains jours, sauf si le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar décide d’introduire un pourvoi en cassation.

Placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier, Soya Diagne est poursuivi pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».