Chambre d’accusation: Borom Mizane fixé sur son sort le…

Inculpé pour détournement de mineure et viol ayant entraîné une grossesse, le marabout Mame Cheikh Fall, plus connu sous le nom de Borom Mizane, sera fixé sur son sort le 28 août prochain. Selon Les Échos, qui donne l’information, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar doit se prononcer ce jour-là sur la requête du procureur, lequel conteste la liberté provisoire sous bracelet électronique dont bénéficie actuellement le mis en cause.

Les faits remontent à juillet dernier, lorsque le marabout a été interpellé par le commissariat de Dieuppeul, suite à une plainte déposée par l’oncle de la victime, une adolescente mineure, rembobine le journal.

D’après le plaignant, repris par Les Échos, la jeune fille aurait été hypnotisée par le guérisseur alors qu’elle se rendait chez lui pour récupérer des médicaments traditionnels destinés à sa mère souffrante, avant d’être abusée sexuellement. La victime aurait confirmé ces accusations lors de son audition.

Un examen gynécologique réalisé à l’Hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff a révélé une défloration ancienne ainsi qu’une grossesse évolutive de 24 semaines.

Face à la famille de la victime, Mame Cheikh Fall a reconnu être le père de l’enfant à naître, et a présenté ses excuses. Devant les enquêteurs, il a toutefois déclaré qu’il entretenait une relation consentie avec la jeune fille.

Malgré la gravité des faits, le juge d’instruction lui a accordé une liberté provisoire sous bracelet électronique, une décision immédiatement contestée par le parquet, qui avait initialement requis un mandat de dépôt.

Le 28 août, la Chambre d’accusation devra donc trancher : confirmer la liberté provisoire ou ordonner l’incarcération du marabout.