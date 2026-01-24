« C’était totalement surréaliste »: Yéhvann Diouf brise le silence sur l’affaire des serviettes

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 après prolongation), continue de faire parler bien au-delà du terrain. Plusieurs jours après le sacre continental des Lions de la Teranga, certains incidents survenus lors de la rencontre décisive refont surface, notamment une scène pour le moins inhabituelle impliquant le gardien sénégalais Yéhvann Diouf et des ramasseurs de balle marocains.

De retour à Nice avec ses coéquipiers de l’OGC Nice, après les célébrations organisées au Sénégal, le portier remplaçant des Lions est revenu jeudi soir sur cet épisode qu’il qualifie lui-même de « totalement surréaliste ». Aux côtés du défenseur Antoine Mendy, Yéhvann Diouf a retrouvé le groupe niçois à l’issue de la victoire de son club face aux Néerlandais de Go Ahead Eagles (3-1), en Ligue Europa. L’occasion pour lui de livrer un témoignage détaillé sur ces minutes de tension vécues en finale.

Selon le gardien sénégalais, les agissements des ramasseurs de balle n’étaient pas une première durant le tournoi. « On avait déjà vu lors des matches précédents qu’ils s’amusaient à piquer la serviette du gardien nigérian », a-t-il expliqué. Une situation qui se serait reproduite lors de la finale, d’abord pendant le temps réglementaire, puis en prolongation, alors que les conditions météorologiques devenaient difficiles. « Pendant la prolongation, quand il s’est mis vraiment à pleuvoir, Mory Diaw est parti déposer une serviette près d’Édouard. Il n’était pas revenu qu’ils avaient déjà pris la serviette », a-t-il poursuivi.

Déterminé à protéger les conditions de jeu de son coéquipier Édouard Mendy, Yéhvann Diouf décide alors d’intervenir lui-même. « Quand j’y vais, ils ont fait exactement la même chose. Au début, il y a un joueur marocain qui me court après, pour me prendre la serviette », raconte-t-il, évoquant une scène confuse mêlant joueurs, ramasseurs de balle et un responsable non identifié. « J’y suis allé dans l’optique de mettre Édouard dans les meilleures conditions. On savait qu’on aurait besoin d’un grand gardien pour gagner cette finale. »

Face à l’insistance des ramasseurs de balle, le gardien sénégalais choisit une action radicale, espérant provoquer une réaction arbitrale. « En fait, je vais sur le terrain de mon plein gré, en me disant que l’arbitre va arrêter le match, qu’il va se rendre compte de la situation. Sauf que non », a-t-il confié. Il se retrouve alors au sol, dans la surface, tandis que le jeu se poursuit. « Je me retrouve par terre dans la surface, avec le ballon qui est à 20-25 mètres. Je suis alors plus une gêne pour Édouard qu’autre chose. »

Visiblement encore marqué par cet épisode, Yéhvann Diouf dit ne pas comprendre l’attitude des personnes impliquées. « D’une part, je ne suis pas protégé, et d’autre part, il y a un match qui est en train de se dérouler », a-t-il regretté. Plus surprenant encore, une remarque l’a particulièrement interpellé : « Figurez-vous qu’il y a un ramasseur qui m’a dit “sois fair-play” ! Je suis surpris en fait. Je ne comprends pas. »

Malgré ces incidents, le Sénégal a su garder son sang-froid et aller au bout de son objectif, décrochant un nouveau titre continental au terme d’une finale âprement disputée.