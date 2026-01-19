“C’est inacceptable” : La réaction de Gianni Infantino sur la décision des Sénégalais de quitter la pelouse

Le président de la FIFA n’a pas apprécié le geste de Pape Thiaw et de certains joueurs sénégalais de quitter la pelouse en plein match, après le penalty litigieux sifflé pour le Maroc dans le temps additionnel. Le patron du football mondial a annoncé des sanctions appropriées.

“Nous condamnons fermement le comportement (…) de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff technique. Il est inacceptable de quitter le terrain de cette manière (…) Les scènes déplorables dont nous avons été témoins aujourd’hui doivent être condamnées et ne jamais se reproduire”, a déclaré Infantino dans un communiqué transmis à l’AFP.

“Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière, et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport; elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres, sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des Lois du Jeu, car tout autre comportement met en péril l’essence même du football”, a poursuivi Gianni Infantino.