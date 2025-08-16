« C’est à 2000 FCFA » : le quotidien de 34 jeunes filles exploitées au « Ghana Bar » (Kédougou)

Le vernis est tombé à Kédougou. Derrière les façades d’un établissement connu sous le nom de « Ghana Bar », se cachait un vaste réseau de prostitution internationale. C’est la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) qui a mis fin aux agissements de Kwa Bena Kusi, un ressortissant ghanéen soupçonné d’être au cœur d’une véritable mafia du sexe.

Selon Libération, tout est parti d’une information parvenue à l’antenne régionale de la Dnlt le 9 août, faisant état de l’arrivée d’une cinquantaine de jeunes filles nigérianes destinées à la prostitution dans le village de Kharakhéna. Rapidement, les agents du Bureau des interpellations, surveillance et filatures (Bisf) ont été dépêchés sur place.

Les investigations ont permis d’interpeller Kwa Bena Kusi et 34 jeunes filles, toutes de nationalité nigériane, dont une mineure. Le mis en cause, notifié de son droit à un avocat, n’a pas cherché à nier. Il a même avoué louer exclusivement ses 90 chambres à des prostituées, moyennant 2 000 Fcfa par jour, et ce, sans aucune autorisation administrative.

Présenté le 12 août 2025 au procureur de Kédougou, il devra répondre de faits présumés de proxénétisme aggravé. Quant à la mineure, elle a été confiée au Centre d’accueil de l’Ong « La Lumière » pour une prise en charge appropriée.