​Cérémonies privées sur la chaussée : La tolérance zéro est décrétée

Le Gouverneur de la Région de Dakar, Ousmane Kane, a publié un communiqué musclé ce mardi, sonnant la fin des pratiques non réglementées d’occupation de la voie publique pour l’organisation de cérémonies privées. Face à la multiplication des événements (baptêmes, mariages, etc.) tenus sur la chaussée sans déclaration préalable, le Gouverneur a rappelé avec fermeté les dispositions légales en vigueur, visant à garantir la sécurité et la bonne cohabitation dans l’espace public.​Ces occupations sauvages entraînent, selon les services du Gouvernorat, de graves perturbations de la circulation, des nuisances sonores et des risques pour la sécurité des personnes et des biens.

​Des règles claires et un préavis obligatoire

​Dans son communiqué, M. Kane insiste sur le principe fondamental : la voie publique est un espace commun destiné à la libre circulation des personnes et des biens. Son utilisation à des fins privées est, par conséquent, strictement exceptionnelle et encadrée.

​Désormais, toute occupation de la voie publique, quelle qu’en soit la nature, doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente, et ce, au moins trois (03) jours avant la cérémonie.

​Une autre précision importante concerne l’usage de la sonorisation en plein air. Celle-ci est désormais subordonnée à une autorisation spéciale de l’autorité administrative.

​Appel au civisme et mise en garde

​Le Gouverneur Ousmane Kane n’a pas manqué de rappeler les conséquences d’un manquement à ces règles. Le non-respect de ces obligations expose les contrevenants à des sanctions prévues par la loi, pouvant aller jusqu’à l’interruption immédiate de la manifestation.

​Il a lancé un vibrant appel au sens civique et à la responsabilité de tous pour garantir la sécurité et la libre circulation. Enfin, il a donné des instructions claires à tous les acteurs de l’administration et de la sécurité. Préfets, Sous-préfets, Maires, Délégués de quartier, ainsi que les forces de sécurité, sont exhortés à veiller à l’application rigoureuse de ces nouvelles règles pour le bien-être de la population dakaroise.

​Cette initiative marque la volonté des autorités régionales de restaurer l’ordre et la fluidité dans les artères de la capitale, souvent paralysées par ces installations éphémères.