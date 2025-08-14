Célébration officielle Magal de Touba : le Chef de l’État réaffirme son engagement pour l’eau, l’assainissement et la modernisation de la Cité

Le ministre de l’Intérieur, le général Jean Baptiste Tine, a conduit ce jeudi la délégation gouvernementale lors de la cérémonie officielle du Grand Magal de Touba. Représentant le président de la République, il a transmis un message fort en faveur de la religion et de la cité religieuse de Touba, réaffirmant la volonté de l’État d’accompagner son développement.

« C’est vrai, le chef de l’État est préoccupé par les problèmes d’eau à Touba, que ce soit l’eau potable ou l’assainissement. Et dans ce cadre, le gouvernement est en train de faire des efforts », a déclaré le ministre. Il a rappelé que ces actions s’inscrivent dans le cadre du programme de modernisation des cités religieuses, qui vise notamment à améliorer l’accès à l’eau, renforcer l’assainissement et moderniser les infrastructures.

Dans son allocution, le général Tine a également présenté « les salutations distinguées du chef de l’État » aux autorités religieuses et sollicité leurs prières pour la réussite des projets nationaux. Le président appelle, a-t-il ajouté, à la paix, à l’unité et au travail, en s’inspirant des enseignements du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

Des pensées ont aussi été adressées aux fidèles disparus en chemin vers Touba. « Nous présentons toutes nos condoléances au marabout et à leurs familles », a conclu le ministre.