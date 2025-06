CEDEAO : Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Abuja pour le sommet du 22 juin

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, prendra part au Sommet de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), prévu le 22 juin 2025 à Abuja, au Nigeria, a appris Senego.

Ce rendez-vous de haut niveau réunira les chefs d’État et de gouvernement de la sous-région pour aborder plusieurs enjeux majeurs touchant la stabilité, la coopération économique et l’unité régionale.

La participation du Président Diomaye Faye à ce sommet illustre l’engagement du Sénégal en faveur d’une CEDEAO forte, solidaire et résolument tournée vers l’intégration régionale. Depuis son accession à la magistrature suprême, le chef de l’État sénégalais a affirmé à plusieurs reprises son attachement aux dynamiques communautaires et à la diplomatie concertée dans la gestion des crises régionales.

Dans un contexte marqué par de profondes recompositions géopolitiques en Afrique de l’Ouest, la voix du Sénégal et celle de son président sont attendues comme modératrices et constructives, notamment sur la question des relations futures entre la CEDEAO et les pays de l’AES.

Le sommet d’Abuja pourrait ainsi marquer une nouvelle étape dans la redéfinition des équilibres sous-régionaux, avec une implication active du Président Bassirou Diomaye Faye dans la recherche de solutions consensuelles et durables aux défis communs.