CDC : Fadilou Keita bloque un scandale de 39 milliards et sauve 100 milliards FCFA

Fadilou Keita, Directeur général de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), a annoncé qu’un rapport sur la gestion actuelle de l’institution sera bientôt publié. Ce document, très attendu, dit-il, mettra en lumière les réformes engagées et les résultats obtenus depuis sa prise de fonction.

En attendant sa publication officielle, le Directeur général a partagé quelques éléments clés qui illustrent les efforts déployés pour redresser la situation et garantir une gestion plus rigoureuse et transparente.

Lors de son passage mercredi dans l’émission Entretien Avec diffusée sur Seneweb, Fadilou Keita a révélé que la Caisse de Dépôt et de Consignation avait réussi à économiser près de 100 milliards de francs CFA sur son budget.

Par ailleurs, la vente de terrains appartenant à la CDC dans la zone de l’aéroport a été suspendue, ce qui a permis de constituer une réserve stratégique de 5 hectares et de récupérer environ 40 milliards de francs CFA de manque à gagner.

Toujours selon Fadilou Keita, d’importantes sommes ont également été récupérées dans le cadre des ventes de terrains situés dans la zone des Mamelles, grâce à une réévaluation des opérations foncières et à un meilleur encadrement des transactions.

Ces différentes mesures traduisent, selon lui, une volonté claire de mettre fin aux pratiques opaques du passé et de placer la CDC sur une trajectoire plus vertueuse, fondée sur la rigueur, la transparence et le service de l’intérêt général.