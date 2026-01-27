Les causes de la mort d’une étudiante de l’Ucad révélées

Le quartier Fass est sous le choc après le décès brutal de Ndèye Mamou Camara, une étudiante de 22 ans inscrite en première année de Droit à l’UCAD. Revenant sur les circonstances du drame, L’Observateur explique que son corps sans vie a été découvert ce samedi sur la terrasse de sa résidence étudiante. La découverte macabre a été faite aux alentours de 13 heures alors que la jeune fille faisait sa lessive. Inquiets de son absence prolongée, ses colocataires ont fini par la retrouver inerte au sol, sa bassine de linge à ses côtés. À leur arrivée à 14 h 15, les secours n’ont pu que constater son décès.

L’autopsie, pratiquée à l’Hôpital Général Idrissa Pouye, a permis de lever les doutes sur les circonstances de cette disparition. Le verdict médical conclut à une « cardiomyopathie hypertrophique » sévèrement aggravée par une anémie.

Fragilisée par un combat contre la drépanocytose et l’asthme, la jeune étudiante aurait succombé à une défaillance cardiaque, conséquence de la maladie et de la fatigue accumulée. L’examen médical confirme l’absence de toute trace de violence, concluant ainsi à une mort naturelle, souligne la même source.