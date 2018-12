Un groupe d’individius lourdement armé a mené une opération de braquage dans la nuit lundi à mardi. A en croire de sources villageoises qui se sont confiées à Kewoulo, c’est un groupe d’une trentaine de personnes qui a dévalisé une boutique nouvellement installée et visité quelques maisons dans le village de Kanéma situé à quelques kilomètres de Kaour dans le département de Goudomp (région de Sédhiou).

Depuis l’attaque dans la forêt de Boffa au début du mois de janvier de l’année 2018 -où une quinzaine de personnes a perdu la vie-, les choses ne semblent pas prendre le calme dans cette zone sud du Sénégal. Hier, aux environs de 23h, le village de Kanéma Mancagne a reçu la visite d’individus lourdement armés. Ces derniers ont pillé une boutique qui s’est installée hier dans la journée au niveau de la localité pour permettre l’accès à certains produits, afin d’éviter de faire de longues distances. En plus de la boutique, quelques maisons ont aussi fait l’objet de braquage.

Lors de ce braquage, « tous les produits de la boutique ont été emportés. Et ils ont réquisitionné des jeunes qu’ils ont trouvé aux environs pour leur faire porter les marchandises et les amener jusqu’à 3 km du village. Mais ces jeunes ont été relâchés saints et sauf. Et ont pu regagner leur village dans la nuit« , ont affirmé nos sources.

Par ailleurs, aucun blessé ni mort n’est à déplorer suite au passage de ce groupe armé. Par contre, le propriétaire, un homme du nom de Mana Biaye reste « les mains vides » et ne sait à quel saint se vouer. Sur ce, les braqueurs ont emporté une importante somme d’argent en plus des marchandises. Et des sources de Kewoulo ont affirmé que des tirs sporadiques ont étendus jusqu’au petit matin.