Casamance : un militaire tué lors d’une opération contre des champs de chanvre indien (DIRPA)

Les Armées sénégalaises ont annoncé, jeudi, la mort d’un militaire et plusieurs blessés lors d’une opération de destruction de champs de chanvre indien dans le sud du pays. L’information est contenue dans un communiqué de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (Dirpa).

Selon le document, l’incident s’est produit dans la matinée du 12 mars dans la zone de Kadialock (Nord Sindian), près de la frontière gambienne, lors d’une opération menée par la Zone militaire n°5. « Un détachement militaire s’est accroché à un groupe d’individus armés », indique le communiqué.

Le premier bilan fait état « d’un militaire décédé et de six blessés ». La même source précise que « plusieurs assaillants ont été neutralisés » au cours de l’accrochage.

Les forces armées sénégalaises affirment que les opérations se poursuivent dans la zone afin de lutter contre la culture du chanvre indien, traquer les bandes armées et sécuriser les populations ainsi que leurs biens, souligne le communiqué signé par le directeur de l’information et des relations publiques des Armées, le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow.