Casamance : Le pont de Marsassoum les travaux exécutés à 70%

Financé à hauteur de 20 milliards, le pont de Marsassoum, devant relier le département de Sédhiou à celui de Bignona, prend petit à petit forme. Le niveau d’exécution des travaux est estimé à 70%. Quasiment tous les pieds sont déjà posés. La date de novembre 2021 semble même très loin pour le reste des travaux.

Ce pont, construit sur le fleuve Sougrougrou, entre la commune de Marsassoum et le village de Diébang, réduira la distance Sédhiou/Ziguinchor de plus de 50 kilomètres en ce qu’il permettra aux chauffeurs et autres transporteurs de Sédhiou et de Kolda d’éviter le détour par le carrefour Diaroumé.