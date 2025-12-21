Casamance : face aux tentatives de stigmatisation, Diomaye Faye opte pour une réconciliation sincère

Après une série de discours et de prises de position jugés stigmatisants à l’égard de la Casamance ces derniers mois, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a choisi de répondre par l’action et la proximité. En effectuant une tournée jusque dans certaines zones longtemps marginalisées, le chef de l’État a voulu réaffirmer son engagement en faveur de la paix, du dialogue et du développement dans le sud du pays.

Partout où il est passé, le président a été accueilli par des populations visiblement rassurées et mobilisées. Sur le terrain, les acteurs locaux élus, leaders communautaires, notabilités et organisations de la société civile ont unanimement insisté sur la nécessité d’investissements massifs pour permettre à la Casamance de retrouver sa place de grenier économique du Sénégal, rôle qu’elle a longtemps assumé avant le conflit.

À l’issue de larges concertations, le chef de l’État a dit avoir prêté une oreille attentive aux analyses des véritables acteurs de terrain, loin des polémiques politiciennes et des commentaires opportunistes. Il a ainsi réaffirmé que la paix durable ne saurait être obtenue sans un travail profond de réconciliation des cœurs et des esprits.

« Les témoignages que j’ai écoutés tout à l’heure me renforcent dans une conviction forte : la paix exige des sacrifices et des efforts constants. Il faut toujours œuvrer à la réconciliation des cœurs et des esprits pour éviter que des divergences ne débouchent sur des conflits ouverts, qui laissent des plaies difficiles à refermer, tant sur le plan de la cohésion sociale que sur celui des dégâts physiques et des traumatismes déjà enregistrés », a déclaré le président.

Contre la désinformation et les discours de haine

Le chef de l’État a également mis en garde contre certaines dérives observées dans l’espace public. Ces dernières semaines, des responsables politiques, chroniqueurs et acteurs des réseaux sociaux ont multiplié des discours visant à diaboliser et à stigmatiser les populations du Sud. Certains sont même allés jusqu’à appeler à des actions militaires, en s’appuyant sur des informations erronées largement diffusées en ligne.

Cela a été le cas tout récemment avec l’arrestation de Sana Mandjan, faussement présentée comme une interpellation impliquant des éléments du MFDC et des mercenaires tchadiens en vue de la préparation d’un coup de force. Une information erronée, largement relayée par une partie de la presse. En réalité, il s’agissait uniquement de l’arrestation de l’officier gambien Sana Mandjan, interpellé seul par l’armée sénégalaise.

Se démarquant clairement des clivages et des calculs politiciens, Bassirou Diomaye Faye a réitéré son message de paix et de fraternité à l’endroit de tous les Sénégalais, en particulier aux éléments encore engagés dans la rébellion. « Pour ma part, je continuerai à œuvrer inlassablement pour un retour définitif de la paix en Casamance. La Casamance a énormément souffert, et avec elle tout le Sénégal. Il est temps que cette formidable région retrouve son dynamisme économique, culturel et cette joie de vivre qui fascine tous ceux qui découvrent sa beauté et son immense potentiel. C’est une main tendue à mes frères et cousins, à mes frères et sœurs du MFDC. L’État s’est engagé à faire tout ce qu’il faut pour accompagner le dépôt définitif des armes partout en Casamance et pour une réconciliation sincère, franche et durable », a-t-il lancé.

À travers cette tournée et ce discours, le président Diomaye Faye inscrit son action dans une volonté claire : tourner définitivement la page du conflit par le dialogue, la vérité et la reconstruction, afin d’offrir à la Casamance et au Sénégal d’une manière générale un avenir apaisé.