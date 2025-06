Carrières de sable : pourquoi le gouvernement a suspendu l’exploitation

L’État a décidé de suspendre l’exploitation de plusieurs carrières de sable à Dakar. Cette mesure temporaire secoue le secteur du BTP, qui était déjà mal en point. Dans L’Observateur, le directeur général des Mines et de la Géologie, Ibrahima Gassama, a apporté des éclaircissements sur la question.

«L’arrêt n’a concerné que les titres expirés sans fondement légal. Nous avons actuellement délivré de nouvelles autorisations dans la région et d’autres sont en cours de traitement. Donc, cette mesure est temporaire. Cette fermeture est liée à des irrégularités dans certaines entreprises. Il est important de rappeler que l’arrêt concerne trois sociétés dont les autorisations illégales ont expiré. Les autres sociétés ont volontairement arrêté suite à la diffusion de l’information d’audit en cours par l’administration minière. Nous avons autorisé plus de trois entreprises et d’autres sont en cours de validation en toute conformité à la réglementation minière. L’administration minière travaille dans la restauration de la bonne pratique de la politique minière pour assurer un développement durable.»

