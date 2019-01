CAN au Sénégal : El Hadji Ousseynou Diouf promet de travailler avec Me Augustin Senghor

L’ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, a annoncé lundi, qu’il va travailler désormais avec Me Augustin Senghor le président de la Fédération sénégalaise de football(FSF) pour aider le Sénégal à remporter un premier trophée de la Coupe d’Afrique des nations(CAN).

« Je vais travailler désormais avec le président de la FSF Me Senghor pour apporter la première Coupe d’Afrique des nations(CAN) au Sénégal« , a-t-il dit en wolof. El hadji Ousseynou Diouf s’exprimait lors d’une visite de responsables de la Confédération africaine de football (CAF) et de joueurs de légende du football africain à la Maison d’éducation Mariama Bâ, à Gorée.

L’ancien attaquant des Lions était très critique de la façon dont les responsables de la FSF gèrent la discipline, surtout après les derniers échecs à la CAN 2017 et à la Coupe du Monde 2018. Devant les responsables de la CAF, d’anciens joueurs et les pensionnaires de Mariama Bâ, El Hadj Diouf a salué les qualités de Me Senghor, rappelant le témoignage du président de la FSF à son endroit.

Le Sénégal est toujours à la recherche de son premier trophée de CAN. Les Lions, avec la génération d’El Hadj Diouf, avaient échoué en finale devant le Cameroun en 2002 au Mali. L’équipe nationale de football participera à la CAN en juillet prochain.