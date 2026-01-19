CAN : le Sénégal célèbre ses Lions avec une journée fériée

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué avec force la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des nations face au Maroc, affirmant que ce sacre dépasse le simple cadre sportif pour consacrer une réussite collective au service de toute la Nation.

« Ce que les Lions viennent de réaliser, ce n’est pas pour eux personnellement, mais pour le peuple sénégalais », a déclaré le Chef de l’État, soulignant la portée nationale de ce deuxième titre continental. Constatant l’ampleur des célébrations populaires à travers le pays, il a annoncé que le lundi 19 janvier 2025 est déclaré journée de fête, chômée et payée, estimant qu’« il sera difficile de se rendre au travail » au regard de l’euphorie générale.

Dans un message appuyé aux champions d’Afrique, Bassirou Diomaye Faye a tenu à adresser ses félicitations aux joueurs et à l’encadrement technique :

« Je félicite nos Lions pour cette victoire historique en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Face à l’adversité et sous une pression immense, vous avez livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité. Cette nouvelle étoile est le fruit de l’effort collectif, de la résilience et de la foi en l’excellence. Elle honore la Nation tout entière et inscrit durablement cette génération dans l’histoire sportive de l’Afrique. Merci, Gaïndés ! Le Sénégal est fier de vous et vous sera toujours reconnaissant. »

Le Président a également indiqué que la Nation attend désormais le retour des Lions au Sénégal, où ils seront officiellement accueillis et récompensés pour leur exploit. Citant un adage popularisé par l’ancien Président Abdou Diouf – « kou def lou reuy am lou reuy » –, il a assuré que cette victoire historique sera reconnue à la hauteur de son importance.

Le Sénégal, en liesse, célèbre ainsi un sacre mémorable qui renforce l’unité nationale et confirme la place des Lions parmi les grandes nations du football africain.