CAN au Maroc: Un journaliste consultant retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel

Le journaliste et consultant sportif malien Mohamed Soumaré est décédé subitement ce mercredi 14 janvier 2026 à Rabat, au Maroc, où il séjournait dans le cadre de la couverture de la Coupe d’Afrique des nations. Sa disparition a suscité une vive émotion dans les milieux médiatiques et sportifs africains, réunis en grand nombre dans le Royaume chérifien pour l’événement continental.

Selon plusieurs sources concordantes, Mohamed Soumaré a été retrouvé sans vie dans la chambre d’hôtel qu’il occupait depuis le début de la compétition. Les circonstances exactes de son décès n’ont, pour l’heure, pas été rendues publiques par les autorités compétentes. Aucune communication officielle n’a encore précisé les causes de cette disparition soudaine. L’annonce de son décès s’est rapidement propagée parmi les journalistes, consultants et acteurs du football présents au Maroc, provoquant stupeur et consternation. La communauté médiatique africaine, fortement mobilisée pour la CAN, a exprimé une profonde tristesse face à la perte d’une figure reconnue du journalisme sportif.

Mohamed Soumaré occupait une place importante dans le paysage médiatique et sportif du Mali. Il exerçait les fonctions d’officier média du Stade Malien de Bamako, tout en étant responsable du marketing, de la télévision et des médias au sein de la Ligue professionnelle malienne. Consultant apprécié, il était reconnu pour la rigueur de ses analyses, la pertinence de ses prises de position et son engagement constant en faveur du développement du football malien et africain.

À l’annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans les médias. La page « Vive les Aigles du Mali » a notamment publié un message saluant sa mémoire, soulignant la perte d’un professionnel passionné, engagé et respecté.