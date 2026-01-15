CAN Maroc 2026: La CAF annonce une très mauvaise nouvelle pour Samuel Eto’o

La Confédération africaine de football (CAF) a infligé une sanction disciplinaire à Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). L’instance continentale a décidé de suspendre l’ancien international camerounais pour quatre matchs, assortis d’une amende de 20 000 dollars, soit environ 11 260 000 francs CFA.

Dans un communiqué officiel, la Fecafoot a confirmé avoir été informée de la décision rendue le 14 janvier 2026 par le Jury disciplinaire de la CAF. Cette procédure fait suite à des faits reprochés à Samuel Eto’o lors du match Maroc /Cameroun, disputé dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2025.

Pour rappel, la rencontre, jouée le 9 janvier dernier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, s’était soldée par une défaite des Lions Indomptables (0-2). Très remonté contre l’arbitrage, Samuel Eto’o avait perdu son sang-froid en tribunes, exprimant bruyamment sa colère. Son comportement avait attiré l’attention, éclaboussant même le président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que Fouzi Lekjaa, patron de la Fédération marocaine de football, qui étaient présents sur place. Il avait fallu l’intervention de plusieurs spectateurs pour calmer la légende du football africain.

Dans sa réaction, la Fecafoot estime que la décision de la CAF est « dépourvue de toute motivation explicite » et laisse entendre un possible traitement partial à l’encontre du Cameroun. La fédération camerounaise évoque un climat de favoritisme qui, selon elle, porterait préjudice à son équipe nationale.

Malgré cette sanction, la Fecafoot affirme son soutien total à son président. Elle annonce également que Samuel Eto’o entend exercer les voies de recours prévues par les textes en vigueur.

« La Fédération prend acte de la décision de son Président d’engager, dans les délais et formes prescrits, les procédures de recours prévues par la réglementation. Elle réaffirme son soutien constant à son Président et son attachement aux principes d’une justice disciplinaire équitable et crédible », conclut le communiqué.

Cette affaire relance une nouvelle fois le débat autour de l’arbitrage et de la gouvernance du football africain.