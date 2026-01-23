CAN Maroc-2025 : Le roi Mohammed VI réagit aux heurts de la finale

La 35e édition de la Coupe d’Afrique des nations, organisée par le Royaume du Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, restera comme un rendez-vous majeur du football continental, s’est réjoui le roi Mohammed VI.

Dans un communiqué rendu public par le cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI regrette également les incidents survenus dans les dernières minutes de la finale ayant opposé le Maroc au Sénégal.

Tout en déplorant ces agissements, le souverain appelle à dépasser les tensions, estimant qu’une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus. Il a souligné que la réussite de cette CAN dépasse le cadre national et constitue également une victoire pour l’Afrique et son football.

“Même si cette grande fête footballistique continentale accueillie par le royaume semble avoir été tristement entachée par l’épisode malheureux des dernières minutes du match de la finale ayant opposé les sélections nationales du Maroc et du Sénégal au cours desquelles de fâcheux incidents et de très déplorables agissements se sont produits, il n’en demeure pas moins qu’une fois la passion retombée, la fraternité interafricaine reprendra naturellement le dessus, car cette réussite marocaine est aussi une réussite africaine. Le Maroc reste fier d’avoir offert, sur sa terre, un mois de joie populaire et d’émotion sportive, et d’avoir contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football”, indique le communiqué.

Face aux tentatives de dénigrement et de discrédit consécutives à ces événements, le roi est convaincu que les peuples africains sauront faire la part des choses et préserver les liens historiques de proximité, de respect et de coopération qui les unissent.

Rien, selon le communiqué, ne pourra altérer durablement l’esprit de solidarité et de fraternité qui fonde les relations entre le Maroc et les autres nations du continent, dont le Sénégal.

Mohammed VI assure que même si les dernières minutes de la finale ont laissé un goût amer, elles ne sauraient effacer l’essentiel : une CAN marquante, organisée sur le sol marocain, qui a contribué au rayonnement de l’Afrique et de son football, et qui rappelle, au-delà des passions sportives, la nécessité de préserver les valeurs d’unité, de respect et de paix entre les peuples.