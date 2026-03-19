La CAN de la honte se poursuit( Par Cheikh Hamidou KANE)

Après la victoire éclatante du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique, malgré un arbitrage catastrophique manifestement partisan, l’emprisonnement de 18 supporters sénégalais depuis plus de deux mois, la CAF vient d’annuler le trophée du Sénégal et de déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert.

Cette décision inédite, incompréhensible, jamais vue dans l’histoire du football pour un match allé jusqu’à son terme, est désastreuse.

Les Sénégalais retenus en otage par le Maroc et l’appel du parquet malgré des sanctions lourdes et disproportionnées, montrent que les marocains sont allés trop loin.

Aujourd’hui, le Sénégal doit faire face pour faire libérer ses fils, rétablir le droit et garder le trophée gagné dignement le soir du 18 janvier, malgré une FIFA partisane, une CAF partiale et un arbitre injuste.

Cette décision de la CAF n’effacera jamais le mérite et le sacre du Sénégal. Après nos vaillants Lions qui ont brillamment représenté le Sénégal,avec honneur et détermination, place à la diplomatie et à la riposte juridique et judiciaire pour faire rétablir le Sénégal dans ses droits.

Le pays regorge des compétences avérées dans le domaine du droit sport.

Nous appelons tous les sénégalais où qu’ils se trouvent à défendre le pays pour garder notre coupe et libérer notre frères injustement embastillés dans les geôles du Maroc.

La coupe est trop pleine : libérez nos compatriotes et laissez-nous notre coupe.

Sénégalais debout !

Debout pour libérer nos frères.

Debout pour garder notre coupe que nous avons gagnée dignement au terme d’un match épique où la justice divine a triomphé face aux magouilles et à l’injustice.

Cheikh Hamidou KANE

Président Mouvement Sicap Renaissance