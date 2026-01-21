CAN : 75 millions FCFA et des terrains offerts aux Lions champions

Après le sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations, remporté face au Maroc, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé d’importantes récompenses en faveur des Lions de la Teranga.

Chaque joueur de l’équipe nationale recevra une enveloppe de 75 millions de FCFA, ainsi qu’un terrain de 1 500 m² situé sur la Petite Côte, précisément à Pointe Sarène. Les membres de la Fédération sénégalaise de football ainsi que l’encadrement technique et administratif ont également été pris en compte dans ce dispositif de reconnaissance.

Au total, un budget estimé à 3,5 milliards de FCFA a été mobilisé par l’État pour honorer les champions d’Afrique, saluant ainsi leur performance historique et leur contribution au rayonnement du football sénégalais.