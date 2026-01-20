Plusieurs dizaines d’arrestations ont eu lieu dans diverses villes françaises lors des célébrations liées à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), opposant le Sénégal et le Maroc, le 18 janvier 2025. Selon la Presse française, 63 personnes ont été interpellées et 14 policiers ont été «légèrement blessés» lors des célébrations et affrontements entre supporters.

Ces interpellations font suite à des troubles à l’ordre public limités, notamment en région parisienne, à Lyon et à Avignon. En Illes de France, 25 arrestations ont été enregistrées dont 17 à Paris.