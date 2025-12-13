CAN 2025: Voici les 5 réservistes prêts à rejoindre le groupe de Pape Thiaw en cas de…

Après la liste des 28 joueurs convoqués pour la CAN 2025 au Maroc, Pape Thiaw a publié une liste de 5 joueurs retenus comme réservistes.

Il s’agit de Moustapha Mbow, défenseur du Paris FC, Mamadou Lamine Camara, milieu du RS Berkane, Rassoul Ndiaye, milieu du Havre, Ousmane Sow, ailier du Gornik Zabrze, et Ousseynou Niang, attaquant de l’Union Saint-Gilloise.

Leur rôle sera d’être prêt et de se rendre disponible si un joueur de la liste initiale se blesse avant ou durant les premiers jours de la compétition.