CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale

Pour la première fois depuis 2012, le Soudan, plongé dans une guerre civile, jouera un match à élimination directe en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Battue 2-0 par le Burkina Faso, la sélection soudanaise va retrouver le second tour de la compétition en terminant troisième du groupe E avec trois points, derrière l’Algérie, large vainqueur de la Guinée équatoriale (3-1) et donc le Burkina. Et ce sera les Lions face aux Crocodiles du Nil, samedi à partir de 16h00 GMT, au Grand Stade de Tanger (Maroc).

Les deux nations commencent à s’habituer. Alors que les deux sélections locales se sont affrontées à deux reprises lors du dernier Championnat d’Afrique des Nations, la dernière confrontation entre les A remonte seulement en septembre 2025 au Stade Abdoulaye-Wade, en qualifications pour le Mondial 2026. Les Sénégalais l’avaient emporté 2-0, avec des buts de Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr. Quelques mois plus tôt, Soudanais et Sénégalais s’étaient quittés par un 0-0 à Benghazi, toujours en marge du Mondial 2026.

Le Soudan, vainqueur de la CAN en 1970, veut continuer à redonner du baume au cœur et le sourire à un peuple divisé. Les hommes de James Kwesi Appiah ne seront sans doute pas sous-estimés par ceux de Pape Thiaw. S’ils passaient l’obstacle, les partenaires de Kalidou Koulibaly, qui sera suspendu pour ce match, auraient rendez-vous avec les voisins du Mali ou la Tunisie en quart de finale. Dans l’autre partie de tableau, l’Algérie a rendez-vous avec la RD Congo. Le vainqueur de ce match affrontera celui de Maroc – Tanzanie.