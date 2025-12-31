CAN 2025 : le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale

Vainqueur du Bénin et de son groupe D mardi, le Sénégal a dû patienter quelques heures avant de connaître son adversaire en huitièmes de finale. Ce sera le Soudan, qui s’est classé troisième du groupe E, après sa défaite face au Burkina Faso (0-2).
Pour la première fois depuis 2012, le Soudan, plongé dans une guerre civile, jouera un match à élimination directe en phase finale de Coupe d’Afrique des Nations. Battue 2-0 par le Burkina Faso, la sélection soudanaise va retrouver le second tour de la compétition en terminant troisième du groupe E avec trois points, derrière l’Algérie, large vainqueur de la Guinée équatoriale (3-1) et donc le Burkina. Et ce sera les Lions face aux Crocodiles du Nil, samedi à partir de 16h00 GMT, au Grand Stade de Tanger (Maroc).
Les deux nations commencent à s’habituer. Alors que les deux sélections locales se sont affrontées à deux reprises lors du dernier Championnat d’Afrique des Nations, la dernière confrontation entre les A remonte seulement en septembre 2025 au Stade Abdoulaye-Wade, en qualifications pour le Mondial 2026. Les Sénégalais l’avaient emporté 2-0, avec des buts de Kalidou Koulibaly et Pape Matar Sarr. Quelques mois plus tôt, Soudanais et Sénégalais s’étaient quittés par un 0-0 à Benghazi, toujours en marge du Mondial 2026.
Le Soudan, vainqueur de la CAN en 1970, veut continuer à redonner du baume au cœur et le sourire à un peuple divisé. Les hommes de James Kwesi Appiah ne seront sans doute pas sous-estimés par ceux de Pape Thiaw. S’ils passaient l’obstacle, les partenaires de Kalidou Koulibaly, qui sera suspendu pour ce match, auraient rendez-vous avec les voisins du Mali ou la Tunisie en quart de finale. Dans l’autre partie de tableau, l’Algérie a rendez-vous avec la RD Congo. Le vainqueur de ce match affrontera celui de Maroc – Tanzanie.