CAN 2025 : “Le Sénégal a tous les moyens et utilisera tous les moyens”, prévient Yassine Fall

Le Gouvernement du Sénégal ne mâche pas ses mots sur la décision de la CAF de retirer le sacre continental du Sénégal (CAN-2025). Il a décidé de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tout en réclamant une enquête pour des irrégularités et soupçons.

“Le Sénégal a tous les moyens et utilisera tous les moyens à sa disposition pour demander une enquête transparente et juste dans cette situation. Le Sénégal a les preuves de ce qu’il demande”, assure le ministre sénégalais de la Justice, dans un entretien via Bbc.

Yassine Fall déclare que dans cette affaire, il y a eu des irrégularités : “Nous savons que la Cour va écouter toutes les parties et nous savons qu’il y a eu bien sûr des irrégularités. Et c’est pour cela que le Sénégal dit qu’on a besoin d’une enquête”, indique la Garde des Sceaux.

Ce qu’elle réclame aujourd’hui, c’est une enquête qui regarde à la loupe tous les faits, une enquête impartiale, qui pourra situer les responsabilités. “Parce qu’aujourd’hui, il s’agit aussi de la crédibilité du sport africain”, dit-elle.

A travers cette enquête, le Sénégal veut comprendre pourquoi et quelles ont été les procédures mises en place par la CAF pour arriver à cette décision-là. “On a des soupçons et cela ne pourra être vérifié que par une enquête et c’est pour cela qu’il est important qu’une enquête soit entreprise”, dit-elle.