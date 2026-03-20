CAN-2025 : Le message troublant d’Augustin Senghor qui ébranle la CAF avant le verdict

Le média Sport News Africa a révélé l’existence d’un message troublant envoyé par Augustin Senghor au président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, avant la publication du verdict du Jury d’appel dans l’affaire de la finale de la CAN-2025.

Selon la source, ce message transmis en amont de la décision officielle fait état d’informations sensibles concernant une réunion tenue à huis clos et une décision actée.

« Cher Patrice. Je sais que vous êtes peut-être occupé, mais je ne peux pas attendre et je préfère vous envoyer ce texto à propos de ma profonde préoccupation concernant le cas de la finale de la CAN-2025 marocaine en instance devant la Commission d’appel de la CAF. J’ai appris par hasard que la commission d’appel s’était réunie à huis clos au Caire et avait décidé de retirer au Sénégal sa victoire et son titre de champion d’Afrique au profit du Maroc. J’espère qu’il s’agit d’une fake news. Mais si cette information s’avère exacte, ce sera un scandale énorme et inacceptable pour le football africain. »

Ce message attribué à l’ex-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) soulève de nombreuses interrogations sur le fonctionnement interne de l’instance dirigeante du football africain et les conditions ayant entouré cette décision jugée scandaleuse par le monde du football.

Cette situation vient éclairer la réaction de Me Senghor après le verdict.