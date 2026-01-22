CAN 2025 : le message de gratitude du Ministère de la Jeunesse et des sports

À la suite de la victoire éclatante du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 face au Maroc, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a tenu à saluer l’ensemble des acteurs de cette épopée historique.

La Ministre Khady Diène Gaye, s’exprimant au nom du Gouvernement , a adressé sa profonde gratitude à l’égard de tous les acteurs impliqués dans cette belle aventure.

Elle a chaleureusement félicité les Lions de la Teranga pour leur performance exceptionnelle, soulignant qu’ils ont fait preuve «d’un engagement exemplaire, d’un esprit de combativité remarquable et d’un patriotisme sans faille ».

Par ce sacre, poursuit le communiqué. “Ils ont une fois de plus inscrit le Sénégal au sommet du football africain et fait vibrer le cœur de toute la Nation”, se réjouit la Khady Diène Gaye.

Le communiqué met également en lumière le rôle crucial du staff technique et médical, ainsi que celui de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), salués pour leur travail rigoureux et visionnaire ainsi que leur management déterminé , piliers de cette consécration continentale.

Madame la Ministre n’a pas manqué de remercier les supporters sénégalais, la diaspora et l’ensemble du peuple pour « leur mobilisation exceptionnelle, leur ferveur et leur soutien indéfectible tout au long de la compétition».

Cette victoire , poursuit-elle, est célébrée comme « celle de toute une Nation unie autour de ses valeurs de courage, de discipline, de solidarité et d’excellence», se réjouit la ministre.

Elle considère que ça conforte la vision de l’État en matière de rayonnement du sport sénégalais à l’échelle internationale.

Enfin, le message conclut par un hommage au pays hôte. « Madame la Ministre remercie le Royaume du Maroc pour la qualité de l’organisation de cette CAN 2025 ».