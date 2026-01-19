CAN 2025 : les Lions ont quitté Rabat à 16h30, arrivée prévue à Dakar à 21h30

L’équipe nationale de football du Sénégal est attendue à Dakar ce lundi en début de soirée, au lendemain de son sacre continental à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025), remportée dimanche à Rabat face au Maroc (1-0 après prolongations), a-t-on appris de source officielle.

Selon les informations recueillies, le vol spécial transportant les joueurs et l’encadrement technique des Lions ont quitté la capitale marocaine cet après midi vers 17h30 heure locale (16h30 GMT).

À leur arrivée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), prévue aux environs de 21h30, les champions d’Afrique bénéficieront d’un accueil exceptionnel en présence de Son Excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi que des membres du gouvernement.

Dans la foulée, une grande parade populaire est programmée le mardi 20 janvier à partir de 11h00 dans les rues de Dakar. La procession des Lions débutera sur l’autoroute, à hauteur de la commune de la Patte d’Oie, avant de traverser plusieurs axes de la capitale, invitant les populations à sortir massivement avec drapeaux et couleurs nationales pour célébrer le sacre.

Une réception officielle au Palais de la République est également prévue le même jour à 16h00, afin d’honorer les nouveaux champions d’Afrique. Cette cérémonie viendra couronner deux jours de festivités dédiées à l’exploit historique de l’équipe nationale.

Pour rappel, le Sénégal a décroché son titre continental en s’imposant face au Maroc, pays hôte de la compétition, au terme d’une finale âprement disputée, confirmant ainsi son statut de référence du football africain.